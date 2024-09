Ho chiuso con i ventenni perché non sono comprensivi gentili e generosi Basta meglio single | lo sfogo della nonna sexy Viktoria Winslow

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bellissima, sensuale e soprattutto desideratissima a 59 anni. L’istruttrice di fitness, mamma di due figli eha parlato al Daily Star apertamentesua ricerca dell’amore e delrifiuta uomini più giovani. “Sinceramente, frequentare qualcuno è così estenuante – ha detto – e non mi dà molto in cambio. Non voglio più perdere tempo. Non ho alcun interesse di quello che succede lì fuori.felice di poter fare ciò che voglio, quando voglio, senza dover chiedere il permesso a nessun altro. Onestamente, sembra che resteròper il restomia vita, e neperfettamente soddisfatta”.riceve sui social tantissimi messaggi da 20enni a 70enni ed è uscita con vari toyboy, ma la delusione è stata lampante. “Nonostante a me piaccia ricevere una bella coccola ed essere corteggiata.