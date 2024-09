Frana in Valle Camonica | come hanno fatto i pompieri a salvare i turisti isolati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Temù, 2 settembre 2024 – Momenti di terrore in val D’avio, sui monti sopra Temù, in. Una sessantina di, difatti, è rimasta isolata a causa di un’enormecaduta dal versante che dalladi Salimmo scende verso la val D’Avio, rendendo impraticabile la stradina che porta a Malga Caldea. A causare laun violentissimo temporale che si è abbattuto nel comprensorio adamellino e in particolare sull’alta. Erano le 17.30 di sabato quando sono accaduti i fatti. Una pioggia dirompente con forti raffiche di vento, poi il boato dell’imponente smottamento. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, escluso che qualcuno sia stato travolto dai massi. Un “miracolo” considerato che sulla strada transitavano decine di persone che stavano scendendo dai percorsi in quota per recuperare le loro auto a fondo. Solo una vettura ha riportato lievi danni.