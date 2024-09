Eurovision 2025 date e dove si farà

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con la fine dell’estate, i preparativi per le grandi manifestazioni musicali delentrano nel vivo. Oltre all’attesissimo Festival di Sanremo, che catalizzerà come ogni anno l’attenzione del pubblico italiano, anche l’Song Contest delsta già facendo parlare di sé. Dopo la straordinaria vittoria di Nemo nell’edizione del 2024 a Malmö, l’torna in Svizzera per la terza volta nella sua storia. L’organizzazione ha recentemente svelato la città ospitante e leufficiali dell’evento. Ecco tutti i dettagli. “Song Contest”, la Svizzera sceglie Basilea Conclusa la 68esima edizione con il trionfo di Nemo e il suo brano The Code, l’Song Contest si prepara a varcare nuovamente i confini svizzeri. Questa volta sarà Basilea ad accogliere l’evento musicale più seguito d’Europa.