Esordio negativo per il CQS Il Chiesina ne fa sei al Giovani

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tra poco meno di due settimane sarà il campionato a reclamare tutta l’attenzione, visto che la prima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è prevista per il prossimo 15 settembre. Le contendenti si stanno preparando, con alcune di loro che stanno nel frattempo dando un’occhiata al mercato in cerca delle ultime occasioni. Quasi tutte le formazioni di Pistoia e provincia sono tuttavia scese in campo ieri, con la Coppa Toscana che come di consueto ha rappresentato il debutto stagionale. E, fra promosse e rimandate, si può già tracciare un bilancio dei primi novanta minuti stagionale pur sapendo che non c’è nulla di definitivo. Cominciando dalla Coppa Toscana di Prima categoria, che proponeva l’Atletico Casini Spedalino di Marchiseppe neopromosso e il rinnovato Quarrata allenato da Diodato.