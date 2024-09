Emma Villas Sale la voglia di iniziare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha comunicato il programma delle amichevoli precampionato. Saranno sette, quattro delle quali al Palaestra. Si parte mercoledì 11, contro Altotevere San Giustino, squadra dove militano gli ex biancoblù Filippo Pochini e Niccolò Cappelletti, e dove nelle vesti di assistente allenatore c’è un’altra vecchia conoscenza della, Davide Marra. Martedì 17 trasferta a Macerata, formazione neopromossa in A2, mentre giovedì 19 andrà in scema l’appuntamento forse più intrigante della preseason, l’amichevole con gli Ucla Bruins, formazione di college americano allenata da John Speraw, coach della selezione statunitense che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi.