Ciclismo Simone Roganti morto per un problema cardiaco | lo ha stabilito l’autopsia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) A causare la morte di, ciclista 21enne colpito da malore, è stato un, probabilmente di origine genetica. E’ quanto evidenziato daleffettuata dall’anatomopatologo Cristian D’Ovidio dell’Università di Chieti e disposta dalla Procura di Pescara. L’arrestoè stato provocato da una aritmia – dovuta probabilmente un fattore genetico, non ancora identificato – che ha determinato una fibrillazione ventricolare. Rogenti aveva da poco firmato un contratto da professionista con la olandese Unibet ed era atteso a metà settembre al Trofeo Matteotti, proprio sulle strade di casa. Tuttavia ha iniziato a sentirsi male nella serata di venerdì, con dolori al petto e vomito, e nonostante i soccorsi immediati, non ce l’ha fatta. I funerali si terranno in piazza Di Marzio a Spoltore nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, alle ore 17.