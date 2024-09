Che male fanno i cervi e perchè la caccia e il cosiddetto selecontrollo ottengono risultati opposti rispetto alle intenzioni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ha prestato il volto e la voce, e il suo inconfondibile basso profilo, per una causa che riguarda il suo Abruzzo. Ricordando le sue origini contadine e consapevole della fatica di chi continua a lavorare la terra, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, Premio Strega 2024, ha rivolto un appello al presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Gli ha chiesto di sospendere l’attuazione della delibera che stabilisce l’uccisione di 500e di avviare un tavolo di confronto per trovare una soluzione “meno primitiva” dell’abbattimento. Una soluzione probabilmente “meno semplice”, ma che non abbia la forma di uno scontro aperto tra l’uomo e la natura selvaggia.