Boggioni Due podi importanti alla Paralimpiadi voglio godermela

(Di lunedì 2 settembre 2024) PARIGI (ITALPRESS) – “Questa è la mia seconda Paralimpiade dopo Tokyo, ma un po’ per il contesto, il pubblico, l’atmosfera, è come se fosse la prima, e sto cercando dial massimo”. Sorride con i due bronzi al collo conquistati nei 200 stile libero S5 e nei 100 stile libero S5, nelle prime due giornate di gare a Parigi, Monica. La 26enne di Pavia, tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha così già bissato il risultato di tre anni fa a Tokyo, e ora non vuole fermarsi. “Sicuramente queste due medaglie sono. Ho vinto il bronzo dopo tre anni nelle stesse gare, e riconfermarsi non è mai facile, visto anche il livello che sta crescendo, le avversarie che cambiano, i tempi che sono migliorati.