Annegata nell’Elsa Il direttore del Parco | | Qui nessun divieto di fare il bagno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Marino Centini è attualmente il facente funzione comedeldell’Elsa. Il momento è di passaggio tra due amministrazioni, di conseguenza questo ruolo vige nelle more di una conferma. Sabato sera insieme al sindaco Piero Pii e ai soccorritori era sul Sentier Elsa insieme ad un suo collaboratore per prestare supporto nelle fasi di estrema difficoltà, quando la 31enne ghanese è affogata mentre faceva il. Centini, sull’Elsa c’è undi balneazione? "Dobbiamo dirlo una volta per tutte: sull’Elsa non c’è alcundiil. Al tempo stesso, però, va detto che non ci sono zone dedicate alla balneazione. Ilsi puòperò con tutte le precauzioni. Sta ad ogni persona essere consapevole se farlo o meno". Un’altra persona che ha perso la vita qui nel giro di pochi anni. "Si tratta della seconda volta in 26 anni.