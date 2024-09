A Venezia 81 Brad Pitt ufficializza la nuova relazione | chi è Ines de Ramon

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – Debutto sul red carpet perdeall’ottantunesima Mostra del cinema di. In occasione della presentazione di ‘Wolfs’, la commedia d’azione di cui è protagonista insieme a George Clooney,ha deciso di farsi accompagnare dade, designer di gioielli che frequenta da un paio d’anni. Nonostante la scelta di non prestarsi alle foto di coppia di rito, è stata in ogni caso la prima volta che i due hanno calcato insieme il tappeto rosso. Scatti in posa solo insieme a George e Amal Clooney, le altre foto sono state fatte durante l’arrivo e ai margini del red carpet, ma non c’è dubbio che la scelta di presentarsi insieme a una première così importante e di grande visibilità sia un modo perre a tutti gli effetti questa. Secondo la stampa internazionale,decompirà 32 anni a fine anno.