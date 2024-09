A settembre esce il nuovo singolo di Tananai | ecco quando

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 2 settembre 2024)torna con nuova musica dopo aver conquistato le classifiche estive con uno dei brani più ascoltati della stagione. Il suo, “Ragni”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 6, distribuito da Eclectic Records e Capitol Records Italy (Universal Music Italia). La traccia, prodotta in collaborazione con Davide Simonetta, è caratterizzata da un arpeggio di pianoforte che attraversa l’intero brano. “Ragni” è una ballata dal sapore dolceamaro, che unisce una richiesta d’amore a una promessa di crescita e di riflessione sugli errori passati. Questorappresenta il secondo passo dinel suo rinnovato percorso musicale, che è cominciato con il successo del brano “Veleno” (disco di platino) e della hit estiva “Storie Brevi” in collaborazione con Annalisa (anch’essa disco di platino).