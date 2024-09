US Open 2024 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena agli ottavi in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Sono fatali glidi finale perednel torneo dimaschileUSdi tennis: gli azzurri, accreditati della quinta testa di serie,dicontro la coppia numero 10 del seeding, composta dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vittoriosi con lo score di 6-4 3-6 7-6 (10-4) in 2 ore e 36 minuti di gioco. Nel primo set gli azzurri cedono subito la battuta a 15 in avvio, salvo poi centrare il controbreak nel quarto game per rientrare sul 2-2. I servizi tornano ad essere dominanti fino all’ottavo gioco, poi nel nono la coppia italiana dal 40-15 si fa trascinare ai vantaggi ed alla seconda palla break cede ancora la battuta. Nel decimo game gli azzurri mancano ben 5 palle per il controbreak, e così al secondo set point i tedeschi chiudono sul 6-4 in 55 minuti.