The Brutalist la recensione | Mega-Corbet!

(Di domenica 1 settembre 2024) Il film: The, 2024. Regia: Brady. Cast: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola. Genere: Drammatico. Durata: 215 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Trama: La storia dell’architetto ebreo László Tóth emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti nel 1947. Costretto dapprima a lavorare duramente e vivere in povertà , ottiene presto un contratto che cambierà il corso dei successivi trent’anni della sua vita. A chi è consigliato: Semplicemente a tutti gli appassionati di cinema. Architetti ambiziosi e visionari, perfezionisti e al contempo estremamente fragili. Geni che modellano e distruggono mondi, ridefiniscono geometrie fissando il dinamismo della vita e trascendendo le regole dello spazio e del tempo.