Strage familiare nel Milanese | 3 morti

(Di domenica 1 settembre 2024) 12.02 Padre, madre e figlio sono stati trovatiin un appartamento a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Sono stati tutti uccisi a coltellate. Le vittime avevano rispettivamente 51, 49 e 12 anni. I Carabinieri sono intervenuti dopo che il figlio maggiore di 17 anni aveva chiamato il 118. Il ragazzo ha raccontato di essersi svegliato per le urla della madre e del fratello,colpiti dal padre. Allora lui avrebbe ucciso il genitore. Versione da verificare, anche perché il 17enne non presenta segni di colluttazione.