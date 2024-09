Serie C 2024 2025 | Turris ancora ko vince il Potenza 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilbatte la2-0 nella seconda giornata del girone C di. Partita con poche emozioni acon i padroni di casa che sono stati bravi a sfruttare le chance concesse dagli ospiti. Caturano sblocca il match nel primo tempo segnando il suo secondo gol in due partite dopo quello al Messina di una settimana fa. Nella seconda frazione sempre ritmi molto bassi e D’Auria trova il 2-0 al 66? mettendo in ghiaccio il risultato. Qualche reazione dellanel finale, ma i campani restano in fondo alla classifica con 0 punti e 0 gol fatti. Imbattuto il, che trova il primo successo dopo il pareggio a Messina per 2-2 della prima giornata.ko,il2-0 SportFace.