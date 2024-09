Roglic penalizzato alla Vuelta! Cosa è successo e come cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo sloveno Primozè statodi 20? al termine della tappa odierna dellae per questo motivo è scivolato a 1’03” dall’australiano Ben O’Connor nella generalevigilia del secondo ed ultimo giorno di riposo, che precede le ultime sei tappe del GT spagnolo. Lo sloveno hato bici prima dell’ultima salita di giornata, ma ha perso tempo prezioso nell’operazione ed è stato atteso da due compagni di squadra, Daniel Martinez e Roger Adria, i quali a fine tappa sono stati a loro volta penalizzati per il medesimo motivo. Il trio della Red Bull – Bora – hansgrohe è rimasto per un periodo di tempo troppo lungo in scia all’ammiraglia della propria formazione per velocizzare il rientro in gruppo e per questa ragione è scattata la sanzione, che a finepotrebbe anche risultare decisiva per la generale.