Possibile confronto con Conte e la società | spunta un clamoroso indizio sul futuro!

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Napoli è tornato in campo e l’ha fatto con una vittoria sofferta. Intanto, però, lasi occupa di altre questioni delicate. La terza giornata di campionato porta fortuna al Napoli, il quale riesce a battere il Parma in rimonta in un match tutt’altro che semplice. L’espulsione del portiere e l’adattamento di Del Prato tra i pali ha nettamente favorito gli azzurri, i quali però non ha mai mollato la presa. Nonostante, Antonioavesse gli uomini contati, la squadra è riuscita ad esprimersi al meglio. Le assenze, ad oggi, in casa Napoli sono diverse ma una su tutte continua a tenere banco. Si tratta, naturalmente di Victor Osimhen ormai sempre più margini del progetto azzurro. Ildel nigeriano si è nettamente complicato dopo la mancata cessione, e lapotrebbe adottare il pugno fermo.