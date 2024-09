Paralimpiadi | tiro con l’arco L’avventura di Eleonora Sarti finisce agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)didinell’individuale dicon, specialità compound. La nativa di Cattolica cede il passo all’indiana Sarita, fenomenale per tutta la durata della prova e oltre il giallo solo con l’ultima freccia, quando la vittoria era già in tasca.141-135 un testa a testa di alto livello, conpenalizzata da un inizio con tre 8 nelle prime quattro frecce. Indiana avanti 29-25 dopo il primo dei cinque parziali, con allungo sul 57-52 dopo il secondo e riscossa italiana al terzo (85-81). Il livello di Sarita è stato però troppo costante ad alto livello e per l’azzurra non c’è stato niente da fare, nonostante una buona prova. Prima delle ultime tre frecce il risultato era segnato (114-108) e ilha confermato il distacco.