MotoGP ad Aragon trionfa Marc Marquez

(Di domenica 1 settembre 2024) 14.54 Torna a ruggireche centra il primo successo in Ducati dominando il Gp di casa adcon un podio tutto spagnolo completato da Martin e da Acosta. Nella lotta per il podio al 18° giro incidente tra Bagnaia e Alexcon i due costretti al ritiro. Al via il 'cabroncito' dalla pole,tiene a bada Martin. Altra brutta partenza di Bagnaia che risale dalla 7a piazza, ma nel corso del 18° giro finisce giù dopo il contatto con Alexmentre era in lotta per il 3° posto. Martin allunga così in classifica su Pecco: +23pt.