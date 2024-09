L’ultradestra tedesca vola Afd primo partito in Turingia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024)ha registrato un risultato sorprendente nelle recenti elezioni tenutesi nell’est della Germania. Secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf, ilAlternativa per la Germania (Afd) ha ottenuto una vittoria significativa incon un 33,5% dei voti, emergendo come la forza politica dominante nella regione. In Sassonia, invece, l’Afd si posiziona al secondo posto con il 31,5%, a solo uno 0,5% di distanza dalclassificato, la Cdu. Questi risultati rappresentano un forte segnale politico nel panorama tedesco, evidenziando la crescente influenza dell’Afd nelle regioni dell’ex Germania dell’Est. Il, noto per le sue posizioni populiste e critiche nei confronti delle politiche migratorie e dell’Unione Europea, continua a guadagnare terreno tra gli elettori scontenti delle forze politiche tradizionali.