Lavoro di cura e assistenza familiare Al via un corso di formazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Al via, in autunno, una nuova edizione delgratuito suldirivolto alle assistenti familiari e organizzato da Asp del distretto Cesena/Valle Savio. Neldelle lezioni in programma si affronteranno le seguenti aree tematiche: lavorare come assistente, la comunicazione e la relazione neldi, la dieta e i pasti, la gestione dei rischi sanitari, la salute nel processo di invecchiamento, conoscere e riconoscere la demenza, assistere la persona nel movimento, l’animazione e il tempo libero. Ilha una durata di circa 30 ore con una lezione settimanale, per una durata di circa due mesi e prevede 7 incontri in aula con esperti dell’area socio sanitaria e un’autoonline. A fine perè previsto un test finale e il rilascio di un Attestato di Partecipazione conforme nei Distretti della Regione Emilia Romagna.