LA PROMESSA ANTICIPAZIONI 2-6 SETTEMBRE 2024 | LE TRAME DELLA SOAP DI CANALE 5

(Di domenica 1 settembre 2024)Ladal 2 al 6spagnola, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su5. Ecco legiorno per giorno. LUNEDI 02/09 Maria ha scoperto cosa le è successo. Si trova in una grotta e il suo rapitore è Valentin, ossessionato da lei e desideroso di farla innamorare. Leonor vede Curro e Martina mentre si baciano e capisce che è questo il segreto che i due ragazzi le tenevano nascosto. Prima che i due si accorganosua presenza, se ne va. Lope prepara la salsa al pomodoro che aveva proposto a Catalina e lei, dopo averla assaggiata, informa Pelayonovità e gli dice di essere convinta che sia un ottimo prodotto per la loro attività. Il conte non sembra però così tanto entusiasta. Il motivo è molto semplice: Jeronimo lo ha appena informato che Cavendish sta tornando alla tenuta.