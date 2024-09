Il generale Roberto Vannacci e la lettera al Corriere della Sera | Non lascio l’esercito potrei tornarci

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 1 settembre 2024) «Gentile Dott. Carlo Verdelli, dopo un’attenta lettura del suo articolo chiarisco da subito che il mio impegno per la Patria e peri valori costituzionali non è mai venuto meno. Un giuramento, soprattutto quello al tricolore, è per sempre! In merito al suo suggerimento di dimettermi dal, preciso che nessuna legge o normativa mi impone di farlo. Non mi risulta, peraltro che, in passato, siano state richieste le dimissioni di altri militari o magistrati che hanno espresso pubblicamente le loro idee o che hanno partecipato attivamente alla vita politica del Paese». Queste le parole del, eletto tra le fila leghiste al Parlamento Europeo. Le affida aldove è stato sollevato, dal giornalista Carlo Verdelli, il caso di compatibilità del posto da europarlamentare con quello da militare delitaliano.