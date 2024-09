F1 GP Italia Vasseur | Leclerc ha tenuto sotto controllo la situazione abbiamo osato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “con la strategia, se le cose fossero andate mle, avremmo solo terminato in terza e quarta posizione come siamo partiti. I piloti hanno gestito bene le gomme, tutto è andato nel migliore dei modi“. Sono queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari, al termine del Gran Premio d’, vinto da Charles: “A un certo punto avevamo pensato alle due soste, ma nonavuto degrado, Charles era a suo agio. Quando ci siamo resi conto che il peggior risultato sarebbe stato il terzo o il quarto posto,tentato. Charles hala. In questo lavoro bisogna valutare e gestire i rischi”. “Sul finale non mi è passato per la testa nulla di speciale, stavamo solo facendo dei calcoli, ci sentivamo al sicuro. All’ultimo giro mi sono reso conto che se avessimo concluso avremmo vinto“.