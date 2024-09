Escursionista viene punto da un insetto e si sente male | soccorso nel parco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Forlì, 1 settembre 2024 –da une sineldelle foreste casentinesi. L’uomo, un 40enne residente a Forlì, nella giornata di sabato era insieme a un gruppo di escursionisti fare una passeggiata neldelle foreste casentinesi. Quando è già sera (e il lorodi sosta e ristoro è il bivacco Seghettina), durante il cammino il 40enneal collo da un, probabilmente una vespa o un calabrone. Il forlivese accusa un fortissimo dolore neldi inoculazione e si ferma anche per capire chelo avesse, ma dopo pochissimi minuti il collo inizia a gonfiarsi e l'uomo accusa uno stato dissere. In zona non c’è copertura telefonica, per questo motivo la comitiva decide comunque di raggiungere il bivacco Seghettina dove è istallato un posto di chiamata con telefono fisso. Sono circa le 21.