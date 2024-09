Degrado al giardinetto tra via Della Gatta e via Lorenzetti | vegetazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 1 settembre 2024) Buongiorno, vorrei portare alla vostra attenzione la situazione didelsituato tra Viae Via. Da tempo ormai, laè completamente, con erbacce che crescono indisturbate e piante che si espandono senza alcuna cura. La mancanza di manutenzione sta rendendo questo spazio pubblico poco accogliente e in stato di abbandono. È triste vedere come un’area che potrebbe rappresentare un punto di incontro e svago per i residenti sia lasciata al suo destino, perdendo la sua bellezza e funzionalità . Chiedo quindi un intervento rapido per riportare ordine e decoro in questo spazio verde. Grazie per l’attenzione,Gabriele Benigni L'articoloaltra viae viaproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.