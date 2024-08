Calcio morto Sol Bamba | l’ex Palermo e Psg aveva 39 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Il mondo delpiange la scomparsa di Souleymaneall’età di 39. Ex calciatore ivoriano, con passaporto francese, è cresciuto nel Paris Saint-Germain per poi vestire le maglie di Dunfermline, Hibernian, Leicester, Trabzonspor,(una sola presenza), Leeds, Cardiff (111 presenze, arrivando anche a indossare la fascia di capitano) e Middlesbrough. Dopo aver annunciato il ritiro a gennaio del 2023, era diventato vice assistente del Cardiff City e in seguito allenatore dell’Adanaspor. Purtroppo gli ultimidella sua carriera sono stati caratterizzati anche da una malattia. Nel gennaio 2021, ha infatti annunciato di essere affetto dal linfoma di Hodgkin e di aver iniziato a sottoporsi a cicli di chemioterapia.