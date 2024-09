Brutalmente assassinati Trovati morti sei ostaggi ecco cos' è Hamas | esplode l' ira di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) I corpi di seirapiti dail 7 ottobre sono stati recuperati in un tunnel a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, qualche giorno fa, subito dopo essere statidai terroristi, hanno annunciato domenica le Forze di difesa israeliane. È quanto riporta il Times of Israel. Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che i sei sono stati "" dapoco prima dell'arrivo delle truppe, forse solo un giorno o due prima del loro ritrovamento. "I loro corpi sono statidurante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza dal tunnel da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa", ha detto. Il premier israeliano Benjaminha commentato il ritrovamento dei corpi di seiuccisi a Gaza sottolineando che "chi uccide glinon vuole un accordo".