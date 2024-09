Anticipazioni Endless love dal 2 al 7 settembre 2024 | Nihan sotto ricatto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 1 settembre 2024)assicurerà al suo pubblico una nuova settimana di programmazione ricca di emozioni, come segnalano ledal 2 al 7. Innanzitutto, Hakan indagherà sul suicidio di Ozan, mentre Kemal verrà rinchiuso in una cella di isolamento e verrà perseguitato da Sikti, una guardia carceraria molto violenta. Il giovane, però, potrà contare sul sostegno di un detenuto, Ayhan, e di una guardia, Selim. Vildan, invece, soffrirà per la morte del figlio, ma si consolerà al pensiero del nipotino in arrivo, proprio mentre Zeynep, in ospedale, riceverà una notizia sconvolgente. In seguito, le condizioni di Emir miglioreranno, ma l'uomo apprenderà che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà facile. Poco dopo,andrà da Kemal per dirgli che è incinta, ma lui non vorrà vederla, così la Sezin annuncerà alla stampa di aspettare un figlio da Emir.