Ankara come cavallo di Troia per i prodotti made in China

(Di domenica 1 settembre 2024) La Turchia usa il suo status di adesione «parziale» all’Unione europea per tenersi, commercialmente, le mani libere. Ecco che, per esempio, fa accordi con le case automobilistiche cinesi. La Turchia si tiene aperte diverse porte. Allo status di membro Nato, e a quello di storico partner dell’Occidente, di cui ha parlato Panorama anche nello scorso numero, affianca rapporti economici sempre più intensi con la Cina, che vede inuno strumento per far breccia nella muraglia della Commissione Unione europea. L’11 agosto scorso, il ministro della Difesa turco Yasar Guler ha dichiarato in un’intervista che l’appartenenza della Turchia all’Alleanza atlantica non le preclude la possibilità di sviluppare relazioni con la Shanghai cooperation organization (Sco).