Aerei si torna alle vecchie regole | da oggi non si potranno più portare liquidi sopra i 100 ml nel bagaglio a mano

(Di domenica 1 settembre 2024)in vigore da, domenica 1° settembre, il limite di 100 millilitri per itrasportabili nelin aereo. Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che ha in gestione i due scali romani di Fiumicino e Ciampino, ha annunciato di aver reintrodotto la misura per ottemperaredisposizioni della Commissione europea pubblicate nelle scorse settimane. Ma la novità, un vero e proprio ritorno al passato, coinvolge anche tutti gli altri scali italiani ed europei che si erano attrezzati per acquistare macchinari più moderni. D’ora in avanti i contenitori didi capacità superiore a 100 millilitriessere imbarcati solo nelda stiva al check-in. I recipienti più voluminosiessere trasportati nelsolo se vuoti.