Verso Juve-Roma parla Motta | Sarà bellissima gara Tutti hanno fame

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Torino, 31 agosto 2024 – Dopo due belle vittorie, bel gioco, zero gol subiti, complimenti da parte die successi praticamente in assenza di mercato, che entrerà in scena ora, ladi Thiagoaffronta il primo difficile scoglio della stagione: ladi Daniele De Rossi. E’ il primo big match per il nuovo corsontino eallo Stadium, in casa, con il sostegno del caloroso pubblico bianconero, entusiasta di questa rinascita iniziale. Ma il campionato è lungo, i complimenti possono fare male eci tiene a mantenere fisso un certo livello di umiltà. Di fronte cil’amico De Rossi e le premesse raccontano una bella partita. Il pensiero dell’allenatore dellaparte come sempre da un concetto: serve dare il massimo.