Ucraina | Borghi Iv ' doppia nota mette Italia tra osservati speciali'

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Questo governo viene guardato quantomeno con un aggrottamento di ciglia sul piano atlantico e anche l'incidente della frase messa e non messa all'interno delle conclusioni di quel vertice, e non si capisce bene se è dolo o colpa grave, se è un avviso ai naviganti o un segnale scritto con l'inchiostro simpatico fra loro, quello che si scriveva poi a un certo punto scompariva, 'però io ti avevo mandato il messaggio', quella cosa lì rischia di porre l'in una condizione di osservato speciale”. Lo ha detto il senatore Enrico, capogruppo diViva al Senato, intervenendo alla Festa dell'Unità a Pesaro. “Questa è una delle cinque talpe che sono in azione sotto il terreno su cui si poggia il governo Meloni.