Sharon chiedeva perché la colpivo Cosa è emerso finora dalla confessione di Moussa Sangare

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - "Ho visto una ragazza con le cuffiette che guardava le stelle nel cielo. L'ho avvicinata da dietro, le ho messo una mano sulla spalla e le ho detto: 'Scusa per quello che sta per succedere'. Ho colpito al cuorevolevo ucciderla. Ma non ci sono riuscito". Sono dei passaggi, appresi da fonti dell'inchiesta, dellamessa a verbale dafermato per l'omicidio diVerzeni a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Secondo il racconto di, la donna avrebbe provato a interrogarlo sul gesto ripetendo: "?". Dopo il primo colpo non letale, ha poi sferrato le tre pugnalate che l'hanno uccisa. Prima del delitto, ha raccontato di essere uscito con gli amici e di essere poi passato a casa a prendere il coltello.