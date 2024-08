Quanto costa mettersi a dieta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Alimenti «light» o proteici e trattamenti estetici contro i chili messi su durante le ferie. Senza contare la «croce» dell’autunnale iscrizione in palestra Gli italiani non badano a spese per recuperare la forma. E c’è chi ci guadagna. Il tam-tam comincia da Ferragosto. Il 15 agosto rappresenta comunque lo spartiacque della stagione estiva. Dribblata questa data si entra subito in modalità ripresa autunnale anche se le temperature sono ancora da spiaggia. L’industria del post vacanze si mette in moto in anticipo. Ed è un vero assedio, condotto a 360 gradi, su ogni tipo di media e sulla Rete. L’obiettivo è far sentire chi ha appena disfatto la valigia, assolutamente inadeguato ad affrontare la quotidianità cittadina. Perché è appesantito dai pranzi e cene delle ferie, ha la chioma distrutta dalla salsedine, la pelle maculata dal sole, qualche ruga in più.