Procida Festa dell’Unità | De Luca è un fiume in piena davanti alla segretaria Schlein

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ uninil governatore della Campania Vincenzo Deparlandodidel Pd: “La funzione di governo non è una funzione di ricatto, chi guida le istituzioni non gestisce il patrimonio di famiglia. L’attuale Governo nazionale è giunto a un punto limite estremamente delicato e preoccupante. Dobbiamo combattere l’idea di governo come conquista del bottino, accaparramento, monopolizzazione delle risorse centralizzate”. De, poi rivolgendosile ha chiesto “di risensibilizzare la presidente del Consiglio” sul mancato sblocco dei fondi di coesione per la regione, che a suo avviso “è uno scandalo“.