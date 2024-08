MotoGP Marc Marquez | Una grande emozione tornare alla vittoria domani voglio completare l’opera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)è al settimo cielo dopo aver vinto o, per meglio dire, dominato la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato denominato “MotorLand” posizionato ad Alcaniz, oggi non c’è stata storia.ha dominato in lungo ed in largo, rifilando distacchi abissali a tutti. La, indiscutibile sin dal primo metro, è andata al Cabroncito che ha chiuso con 2.9 secondi su Jorge Martin, quindi terzo Pedro Acosta a 6.6. Quarta posizione per Alexa 9.9, quinta per Miguel Oliveira a 11.7, mentre è sesto Brad Binder a 14.1. Settimo Enea Bastianini a 14.2, ottavo Fabio Quartararo a 18.8, quindi nono un Francesco Bagnaia in enorme difficoltà al nono posto a 20.2, mentre chiude la top10o Bezzecchi a 20.4.