Milano-Parigi Anche Feralpi per l’inclusione

(Di sabato 31 agosto 2024) Promozione dello sport, il benessere,: sono queste le tre direttrici che hanno portatoGroup a supportare attivamente l’iniziativa Dash to Paris, un tour sportivo a scopo benefico che, tra Italia e Francia, ha coinvolto sul campo atleti professionisti e non, aziende e organizzazioni. L’evento è stato organizzato dall’agenzia MYM, società benefit che è guidata dall’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, presente nella nazionale azzurra. Il tour sportivo, che si è svolto dal 23 al 28 agosto, è stato suddiviso in sei tappe, nelle quali gli atleti e le atlete rappresentanti delle aziende si sono messi in gioco praticando tre diverse discipline: corsa, ciclismo e nuoto hanno caratterizzato in più step le varie tappe.