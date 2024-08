Marciano della Chiana accoglie la IUS Pallavolo Arezzo Femminile | il palazzetto sarà la nuova casa per partite e allenamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Il Comune diè lieto di annunciare che, a partire da questa stagione sportiva, la IUSdisputerà le propriedi campionato presso ildello sport di. La struttura non solo ospiterà le gare ufficiali, maanche il centro delle attività di allenamentosquadra, che si prepara ad affrontare il campionato nazionale di Serie B2. L’inizio del campionato è previsto per il 12 ottobre 2024, e vedrà la IUS sfidare formazioni di alto livello come Genova, Liberi e Forti, Savino del Bene di Firenze, Prato e Albenga. La IUS, attiva dal 1975, vanta una lunga storia di successi, con partecipazioni alla Serie A2 negli anni 1984, 1985 e 1986.