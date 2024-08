Mamma e bimba aggredite a pugni in mezzo alla strada | Ho subito pensato a Sharon

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Unae la sua bambina sono state vittime di una brutale aggressione in pieno centro a Pordenone, a pochi passi dal Tribunale. L’episodio, avvenuto lo scorso 22 agosto, è stato reso pubblico solo oggi graziesegnalazione della vittima all’emittente locale “Il13”. La donna ha deciso di raccontare l’accaduto dopo aver sentito della tragica morte diVerzeni, trovando similitudini inquietanti tra i due episodi. Secondo la denuncia presentata in Questura, l’incidente si è verificato intorno alle 10:30 di un giovedì mattina. La donna stava camminando con sua figlia quando ha notato un uomo, apparentemente sui 40-45 anni, che sembrava fissare intensamente la bambina. “Sembrava proprio puntare nella nostra direzione,” ha raccontato la madre, aggiungendo che la figlia si era sentita a disagio per lo sguardo insistente dell’uomo.