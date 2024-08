Kermesse La Piazza | una lente dal macro al micro e l’invito a collaborare per lo sviluppo delle piccole imprese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Dalle ceneri del confronto tra il Ministro Urso e il responsabile economico dell’opposizione Misiani, viene raccolta una parola chiave per il Paese trascurata: “produttività” Ceglie Messapica (BR), 31 agosto 2024 – Sale il sipario della settima edizione dellaorganizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La splendidaPlebiscito nel celebre borgo medievale, fa ancora una volta da sfondo a quello che può definirsi uno snodo importante per riflessioni e confronti di un’Italia tra la fine della pausa estiva e la ripresa dei lavori. In questo tempo “di mezzo” diventa fondamentale avviare un dialogo costruttivo a tutti i livelli decisionali per affrontare l’autunno con strategie mirate e una visione condivisa, orientata al miglioramento in ogni ambito.