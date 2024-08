Ipotesi nuovo vescovo Gervasi in pole position per guidare le due diocesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Grosseto, 31 agosto 2024 – Nominato il successore deldi Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello, Giovanni Roncari, dimissionario dallo scorso 19 agosto per raggiunti limiti di età, 75 anni, come prevede la norma papale voluta da Papa Paolo VI? L’interrogativo sta circolando in queste ore negli ambienti curiali ed ecclesiastici delle dueanche se ancora non c’è stata alcuna una conferma ufficiale. E onestamente, ai più attenti osservatori delle vicende della Chiesa, stona un po’, per usare un eufemismo, la nomina del, a così pochi giorni dalle dimissioni di Roncari. Intanto dall’Episcopio di Grosseto si ristringerebbe una particolare attesa, da parte di Giovanni Roncari, per l’accettazione, da parte della Santa Sede, delle sue dimissioni, che peraltro ancora non è avvenuta.