Ieri in Campania | proseguono le ricerche dei due dispersi nella frana a San Felice a Cancello

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdi 30 agosto 2024. Avellino – Si sono vissute ore di grandissima tensioneCasa circondariale di Ariano Irpino per le folli intemperanze di alcuni detenuti che si sono resi protagonisti di gravi eventi critici. Un detenuto appena giunto da Avellino non si è fatto immatricolare ed aveva lamette in bocca: il tutto perché gli avevano detto che sarebbe stato trasferito fuori regione. (LEGGI QUI) Benevento – Attimo di paura sul raccordo che porta da Benevento e San Giorgio per un’auto in fiamme. Ad andare a fuoco una Polo probabilmente per un’avaria al motore. Sul posto è giunta una volante della Questura e i vigili del fuoco di Benevento che hanno provveduto a domare l’incendio.