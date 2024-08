Gigi D’Alessio Paralimpiadi o C’era una volta il West? La tv del 31 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Per la prima serata in tv, sabato 31, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “, uno come te ancora insieme”. Serata evento da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al centro della scena,che accoglie sul palco amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi di spettacolo, per cantare i suoi successi musicali e per raccontare storie ed emozioni di tutta una vita non solo artistica. RaiDue alle 21 trasmetterà i “Giochi Paralimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 20.30 per il ciclounaSergio Leone, si potrà vedere il film “unail”, con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson. Jill, una ragazza dal passato burrascoso, giunta a Red Land, trova il marito, l’irlandese Bret McBain, assassinato dal bandito Frank.