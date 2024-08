’Diciannove’ vita da studenti a Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Nel 2015 Leonardo (Manfredi Marini), diciannove anni, lascia la sua città natale di Palermo per raggiungere la sorella a Londra e iniziare gli studi di Business. Una volta arrivato lì, dopo qualche sbornia di troppo, l’entusiasmo iniziale svanisce e per lui non sarà certo la prima volta. Inizia così ‘Diciannove’ opera prima di Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino (nella foto) in concorso nella sezione Orizzonti dell’81/a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Sempre inquieto poi Leonardo si iscrive d’impulso all’Università diper studiare letteratura, ma non comunica con nessuno, è un asociale che ha da dire su tutto e tutti. Così anche qui, dopo un po’, molla il corso e decide di studiare Dante. Un anno dopo è a Torino, dove incontra un uomo, semi-conoscente di famiglia, con cui avrà un confronto più diretto del solito.