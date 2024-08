Corri la Vita dal 1 settembre aprono le iscrizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze 31 agosto 2024 - Dal 1leLa2024 che si svolgerà domenica 29: con un’offerta minima di 10 euro sarà possibile ritirare una delle ambite magliette della manifestazione firmate come sempre da Ferragamo. Il colore scelto per questa edizione è Green Forest (verde foresta) e il suo packaging è totalmente bio-compostabile. La manifestazione si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla straordinaria cornice della Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Il testimonial grafico di questa edizione è la statua equestre di Cosimo I del Giambologna appena restaurata che si trova proprio in piazza della Signoria e che per l’occasione indossa la maglietta diLaLa2024 sarà una straordinaria opportunità per trascorre un’intera giornata all’insegna della solidarietà, del benessere e della cultura.