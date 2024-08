Con Lukaku è un’altra cosa è il Nord del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Con, è ildelRomeluè entrato al minuto 62 di-Parma e ha impiegato meno di un minuto per far capire che è lui il miglior centravanti possibile di questa squadra. Si fa servire da Kvara sui piedi, entra in area e il portiere respinge. Era fuorigioco ma non conta. Quel che conta è il movimento. È il sospiro di sollievo dello stadio. La verità è che Romelu serve a questa squadra come il pane. Non ce ne voglia Raspadori ma è Jack troppo leggero, fondamentalmente innocuo. Ilcon lui gioca senza un vero riferimento.invece è un punto cardinale. Sta là. È il. Fa il riferimento. E lo fa come si deve. La sua sola presenza infonde fiducia ai compagni, oltre che all’allenatore, e incute timore agli avversari. Poi, può accadere che gli avversari si facciano male da soli, e restino col portiere volante.