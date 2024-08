Colata di fango sulla spiaggia effettuato intervento di bonifica a Mercatello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa dell’improvviso e forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di iericittà di Salerno, si L si è verificatadila fuoriuscita di unadia causa probabilmente di un troppo pieno in un canale di scolo. Immediatamente l’amministrazione comunale è intervenuta chiedendo l’attivazione, in via eccezionale, durante l’orario notturno, dello Spazzamare l’imbarcazione di Salerno Pulita che è in grado di rimuovere dal mare scie di acqua sporca. L’imbarcazione ha lavorato nella serata di ieri sul litorale antistante laed anche questa mattina quandosabbia sono arrivate anche le ruspe per effettuare undia terra. L'articolodidiproviene da Anteprima24.it.