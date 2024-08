Choc nello sport Simone muore a 21 anni per un malore in casa davanti ai genitori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Una tragedia ha scosso il mondo dello. Sono tutti in lutto per la morte di, scomparso ad appena 21dopo uninaspettato e improvviso. Se n’è andato per sempre sotto gli occhi dei suoi, infatti era inassieme alla madre e al padre quando ha avvertito un grave malessere. E tutti i soccorsi si sono rivelati purtroppo inefficaci. E loè angosciato e in lutto per una perdita così prematura. La morte diha fatto subito il giro dell’Italia e in tanti hanno voluto ricordarlo con alcuni messaggi, postati sui social network. Aveva festeggiato il suo compleanno pochi giorni fa, visto che era nato il 25 agosto. Straziati dal dolore iFabiano e Alessandra e sua sorella Lucrezia.