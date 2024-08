Agatha All Along | i Marvel Studios condividono un altro inquietante teaser

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024)Allarriverà su Disney+ tra poche settimane e il nuovo spinoff di WandaVision avrà come protagonista Kathryn Hahn nel ruolo diHarkness. Ieri è stato pubblicato un nuovo trailer della serie, che mostrava il misterioso personaggio di Joe Locke, attualmente conosciuto solo come “Teen”. Oggi, unnuovoè stato condiviso dai, e questa volta si concentra sulla natura spettrale dello show. Una cosa che accomuna entrambi i nuovi video è il fatto che non nascondono il legame dello show con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Infatti, ildi oggi inizia conche dice: “Scarlet Witch ha preso i miei poteri”. “La vendetta è una strega. #Allva in onda il 18 settembre su @disneyplus”, ha scrittonella didascalia del post.